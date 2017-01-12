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Şanlıurfa’da planlı elektrik kesintisi uyarısı

TEİAŞ tarafından Siverek trafo merkezinde yıllık bakım nedeniyle pazar günü Siverek ve köylerinde elektrik kesintisi yaşanacağı duyurularak, vatandaşların tedbir alması istendi.

Şanlıurfada planlı elektrik kesintisi uyarısı

12 Ocak 2017 18:54

Konuyla ilgili Dicle Elektrik dağıtımdan yapılan duyuruda, “15.01.2017’de Siverek Trafo Merkezinde TEİAŞ tarafından yapılacak bakım onarım çalışmasından dolayı Siverek merkez ve kırsalı 08.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım onarım çalışmasından dolayı enerji kesintisi olacaktır” denildi.

Bu arada, 15 Ocak Pazar günü 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Şanlıurfa-2 trafo merkezinde yapılacak topraklama çalışması nedeniyle Doğukent Mahallesi, Merkez Mahallesi, 500 Yataklı Devlet Hastanesi, Esentepe Mahallesi ve Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi, Ulubatlı Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Yeşildirek Mahallesi, Sırrın Mahallesi, Sırrın Karşıyaka Mahallesi, İmam Bakır Mahallesi, Paşabağı Mahallesi, Şair Nabi Mahallesi, Bamyasuyu Mahallesi, Valilik, SGK binası, Sancaktar Mahallesi, Beykapısı Mahallesi, Tepe Mahallesi, Kurtuluş Mahallesi, Eyyübiye Mahallesi, Şıh Maksut Mahallesi, Onikiler Mahallesi, Eyüpnebi Mahallesi, Halepli Bahçe Mahallesi, Kadıoğlu Mahallesi, Dedeosman Mahallesi, Topdağı Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Ulubağ Mahallesi, Akpiyar Mahallesi, Gürcü tepesi civarlarında elektrik kesintisinin yaşanacağı bildirildi. 

Etiketler: planlı elektrik kesintisi, şanlıurfa, uyarı


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