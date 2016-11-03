Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Suruç-Mürşitpınar karayolunda meydana geldi. İlçe merkezinden Mürşitpınar Mahallesi'nin sınır hattına görev değişimi için giden ve 2 çevik kuvvet polisini taşıyan zırhlı polis aracı, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada polis memuru sürücü Yunus Aslan ve Ali Cengiz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisler, acil servisteki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavisi süren polis memuru Yunus Aslan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yaralı polisleri İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.