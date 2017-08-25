Şanlıurfa’da polis kılığındaki gasp çetesi çökertildi

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden kimlik çıkartmak için İl Göç İdaresine giden Suriye uyruklu iş adamı H.D. ortadan kayboldu. Kocasından haber alamayan Alye El Feneş, Akçakale Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

Kayıp başvurusu yapılan Suriyeli iş adamını bulmak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş adamını Haliliye ilçesinde elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı halde buldu. Hastaneye götürülen iş adamı tedavi altına alındı.

Özel ekip kuruldu

Cinayet ve Gasp Büro Amirliği tarafından zanlıların yakalanması için özel bir ekip kuruldu. Ekibin yaptığı çalışmada, H.D. isimli iş adamının kimlik çıkarma bahanesiyle çete üyeleri tarafından bir yere çekildiği, daha sonra polis süsü verilerek elleri, ayakları bağlanarak gasp edildiği tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

İş adamının kaçırılmasıyla ilgili bir çetenin izine ulaşan polisler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda iş adamını kimlik çıkartmak bahanesiyle eve götürdüğü tespit edilen M.E.K. ve H.H.A. isimli Suriyeli şahıslar Gaziantep’te gizlendikleri evde yakalanırken ellerini bağladığı ve parasını gasp ettiği tespit edilen Suriye uyruklu A.E. ise Haliliye ilçesinde gizlendiği evde yakalandı.

H.D.’nin iş adamı olduğu bilgisini çeteye aktardığı ve kaçırılırken polis süsü veren kişilere tercümanlık yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu K.A. da Suriye’ye kaçmak üzere hazırlık yaparken Viranşehir ilçesindeki kırsal bir mahallede yakalandı. Polis kılığına girdiği tespit edilen İ.H.N. isimli şahıs da Eyyübiye ilçesinde gizlendiği evde yakalandı.

Yapılan operasyonlar sırasında iş adamına ait olduğu tespit edilen ve ele geçirilen 15 bin 200 dolar ile 13 bin 550 Türk lirası ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.K., H.H.A., A.E. ve K.A. "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi sona eren iş adamının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.