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Şanlıurfa’da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar

Şanlıurfa’da aniden bastıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken bazı bölgelerdeki ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi.

Şanlıurfada sağanak yağış ve şiddetli rüzgar

11 Nisan 2018 15:51

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkez ile Suruç ve Birecik ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şanlıurfa merkezde vatandaşlar yağmur nedeniyle sokağa çıkamazken Suruç ilçesinde ise şiddetli rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü. Aligör kırsal Mahallesi'nde bir ağaç gövdesinden kırılıp devrilirken, Aşağı Karıncalı kırsal Mahallesi'nde ise bir ağaç kökünden söküldü. Her iki olayda da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Birecik ilçesinde ise rüzgarla birlikte dolu yağdı. Aniden bastıran dolu nedeniyle fıstık ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi.  

Etiketler: sağanak, şanlıurfa

 

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