Güvenlik Şube ve Kaçakçılık Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sahte ilaç üreten depoya yönelik yaptığı operasyonda özelikle kış aylarında nefes darlığı ve soğuk algınlığına iyi gelen bir ilacı depoda üretip, piyasa sürmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Sahte ilaç yaparak içerisine kimyasal ilaç katılan depoda yapılan aramada, 8 bin litre beyaz renkte variller içerisinde ilaç, 6 bin 400 adet mavi renkte boş plastik kutu, 5 bin adet plastik kutuların ağzını kapatmak için kullanılan kapak, 2 adet vantilatör, 35 bin 136 adet şurup ve buharlaşan merhem, 49 bin 400 adet üzerinde buharlaşan boş merhem kutusu, 580 litre menşei belli olmayan sıvı kimyasal madde, 225 kilo beyaz renkte menşei belli katı kimyasal madde, 250 kilo üzerinde mentol ibaresi bulunan katı kimyasal madde, 24 adet çakmak gazı, 250 adet Japon yapıştırıcısı, 2 adet jelatin ağzı kesmek ve yapıştırmak için kullanılan makine, 200 litre hacimli 1 adet kimyasal madde karıştırmada kullanılan mikser makinesi, 5 adet ısıtıcı el tabancası, 2 adet elektronik tartı, 18 bin adet jelatin, bin adet prospektüse el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.