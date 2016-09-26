Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şanlıurfa’da sahte ilaç deposu ele geçirildi

Şanlıurfa’da sahte ilaç deposu ele geçirildi

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Kaçakçılık Organize Suçlar Büro ekipleri tarafından sahte ilaç yapımına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfada sahte ilaç deposu ele geçirildi

26 Eylül 2016 14:44

Güvenlik Şube ve Kaçakçılık Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, sahte ilaç üreten depoya yönelik yaptığı operasyonda özelikle kış aylarında nefes darlığı ve soğuk algınlığına iyi gelen bir ilacı depoda üretip, piyasa sürmeye çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Sahte ilaç yaparak içerisine kimyasal ilaç katılan depoda yapılan aramada, 8 bin litre beyaz renkte variller içerisinde ilaç, 6 bin 400 adet mavi renkte boş plastik kutu, 5 bin adet plastik kutuların ağzını kapatmak için kullanılan kapak, 2 adet vantilatör, 35 bin 136 adet şurup ve buharlaşan merhem, 49 bin 400 adet üzerinde buharlaşan boş merhem kutusu, 580 litre menşei belli olmayan sıvı kimyasal madde, 225 kilo beyaz renkte menşei belli katı kimyasal madde, 250 kilo üzerinde mentol ibaresi bulunan katı kimyasal madde, 24 adet çakmak gazı, 250 adet Japon yapıştırıcısı, 2 adet jelatin ağzı kesmek ve yapıştırmak için kullanılan makine, 200 litre hacimli 1 adet kimyasal madde karıştırmada kullanılan mikser makinesi, 5 adet ısıtıcı el tabancası, 2 adet elektronik tartı, 18 bin adet jelatin, bin adet prospektüse el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler: şanlıurfa


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!