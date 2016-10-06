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Şanlıurfa’da sahte rapor ve reçete operasyonu

Şanlıurfa’da vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete ve rapor düzenleyen 3 eczacı yakalandı.


06 Ekim 2016 16:32

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da vatandaşların kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçete ve rapor hazırlayan bir eczaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda eczane çalışanlarının başkalarının kimlik bilgilerini kullanarak sahte rapor ve reçete tanzim ettiği, SGK’ya fatura edilen bu reçetelerin tekrar üçüncü şahıslara satıldığı belirlendi. İş yerinde yapılan aramada çeşitli markalarda çoğu yüksek tutarlı, raporla alınabilen çok sayıda ilaç, başkalarının adına düzenlenmiş çok sayıda rapor ve reçeteye el konuldu. Olayla ilgili eczane mesul müdürü Celalettin B., eczacı kalfası Yusuf Y. ile eczanenin eski kalfası Murat Ç. 'kamu kurumunu dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve başkalarının kimlik bilgilerini izinsiz kullanmak suçlarından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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