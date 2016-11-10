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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


10 Kasım 2016 17:22

Alınan bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi Siverek Caddesi üzerinde akraba olan Dağdeviren ve Deniz aileleri fertleri arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgayı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Kavgada Mahmut Dağdeviren silahla yaralanırken, Cuma Deniz, taş ve sopalardan aldığı darbelerle yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kavga sonrası polis mahallede geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cuma Sarı
ŞANLIURFA


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