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Şanlıurfa’da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa’da, aktar pazarında iki esnaf arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi bıçakla yaralanırken, yoldan geçen bir vatandaş da seken kurşunun hedefi oldu.

Şanlıurfada silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

31 Ekim 2017 13:16

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesinde bulunan Aktar Pazarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı İbrahim D. ile Ferhat C. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi bacağından bıçakla yaralanırken, yoldan geçen bir başka vatandaş da seken kurşunun hedefi oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

Bekir Basmacı
 

 

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