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Şanlıurfa’da şofben faciası: 2 ölü

Şanlıurfa’da banyo yapmak isteyen karı koca tüplü şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Şanlıurfada şofben faciası: 2 ölü

27 Ocak 2018 13:28
Şanlıurfa’da şofben faciası: 2 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde duş almak için banyonun içerisindeki tüplü şofbeni açarak su ısıtan İbrahim Toğal (45) ve eşi Hatice Toğal (40) sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Çocuklarının fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Kaya

Etiketler: şanlıurfa, ŞOFBEN

 

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