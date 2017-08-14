Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç boğuldu

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Şeyh Çoban Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte pikniğe giden Bünyamin Felhan, ellerini yıkamak için DSİ'ye ait sulama kanalının kenarına geldi. Kanal boyunda elini yıkamak isteyen genç, dengesini kaybederek düştü. Akıntıya kapılan Felhan'ı gören yakınlarının ihbarıyla bölgeye gelen dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Dün gece hava karardığı için ara verilen çalışmaları bu sabah yeniden başlatan dalgıçlar, Felhan'ın düştüğü yerden 20 kilometre uzaklıktaki Karaali kırsal mahallesi yakınlarında cesedine ulaştı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Felhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.