Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, mazgalda ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, kanalda tespit ettiği erkek cesedini yaptığı çalışma ile çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan 35-40 yaşlarındaki erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya