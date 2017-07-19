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Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

Şanlıurfa'da sulama kanalında bulunan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfada sulama kanalında ceset bulundu

19 Temmuz 2017 13:57

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, mazgalda ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, kanalda tespit ettiği erkek cesedini yaptığı çalışma ile çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan 35-40 yaşlarındaki erkek cesedi, yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya

Etiketler: ceset, şanlıurfa, Sulama kanalı


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