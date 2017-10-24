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Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılığı

Şanlıurfa'da bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 315 adet sikke ele geçirildi.

Şanlıurfada tarihi eser kaçakçılığı

24 Ekim 2017 21:33

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde M.A. isimli bir şahsın aracında tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı. Şanlıurfa-Suruç karayolunda jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde M.A. isimli şahsın kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Aramada aracın bagaj bölümünde poşetler içerisinde 2 bin 315 adet sikke ele geçirildi. Tarihi eserler Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken zanlı ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: şanlıurfa, tarihi eser kaçakçılığı

 

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