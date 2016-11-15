Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Aşağı Külünce Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılarının kazı yaptığı istihbaratını alan jandarma ekipleri, kazı yapmaya çalışan şahısların aracını Kışla Sokak'ta durdurdu. Araçta yapılan aramada 33 adet değişik ebatlarda sikke, 1 adet delikli taş, 1 adet metal ok ucu ve metal yer tespitinde bulunmakta kullanılan 1 adet dedektör ele geçirdi. Olayla ilgili H.T., M.T. ve A.T. gözaltına alınırken malzemelere ve tarihi eserlere ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.