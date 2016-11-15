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Şanlıurfa’da tarihi eser kaçakçısı 3 kişi yakalandı

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde tarihi eser çıkartmak için kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalanırken, şahısların kullandığı araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.


15 Kasım 2016 10:02

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Aşağı Külünce Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılarının kazı yaptığı istihbaratını alan jandarma ekipleri, kazı yapmaya çalışan şahısların aracını Kışla Sokak'ta durdurdu. Araçta yapılan aramada 33 adet değişik ebatlarda sikke, 1 adet delikli taş, 1 adet metal ok ucu ve metal yer tespitinde bulunmakta kullanılan 1 adet dedektör ele geçirdi. Olayla ilgili H.T., M.T. ve A.T. gözaltına alınırken malzemelere ve tarihi eserlere ise el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı


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