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Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfada taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

29 Nisan 2018 19:42
Şanlıurfa’da taşlı sopalı kavga: 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesi Harran Kapı Caddesinde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavga, polis ekiplerinin müdahale etmesiyle son buldu. Kavgada yaralanan biri kadın 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kavga nedeniyle bölgede önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Bekir Basmacı - İmam Dokmak

Etiketler: kavga, şanlıurfa

 

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