Şanlıurfa’da terör operasyonlarında 23 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu 1 Ocak ile 26 Ocak 2018 tarihleri arasında DEAŞ, PKK/PYD ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar hakkında terör örgütlerine üye olmak, yardım ve yataklık etmek, sempatizanlık ve işbirlikçilik etmek suçlarından işlem yapıldı. DEAŞ terör örgütü üyesi 18 şahıstan 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi ise sınır dışı edildi. Diğer zanlılardan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3 şahsın gözaltındaki işlemleri ise devam ediyor.

PKK/PYD’li 9 terörist tutuklandı

PKK/PYD terör örgütü üyeliği, yardım yataklık etmek, sempatizan ve işbirlikçilik suçundan gözaltına alınan 11 şahıstan 9’u adli makamlar tarafından tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geriye kalan zanlının gözaltındaki işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

FETÖ/PDY terör örgütü üyesi 5 şahıstan biri adli makamlar tarafından tutuklanırken 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uğur Kuş

