Şanlıurfa'da, terör propagandasına: 6 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Cuma günü kentte, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında evlerinde arama yapılan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.