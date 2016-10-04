Edinilen bilgiye göre, PKK’lı bir grup terörist saat 22.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu Jandarma Karakolu'na uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırı sonrası askerlerin karşılık vermesi ile çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 1 asker, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı sonrası kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Saldırıya uğrayan karakolun Viranşehir ile Mardin Kızıltepe yolunun 25. kilometresinde olduğu öğrenildi.



Enver Zencirci

ŞANLIURFA