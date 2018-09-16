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Şanlıurfa'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı

Şanlıurfa'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı
Şanlıurfa'da ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 5 yaralı

Şanlıurfa’da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun Kabahaydar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 DZY 42 plakalı otomobil ile İbrahim Halil K. yönetimindeki 63 T 0260 plakalı ticari taksi çarpıştı. Yaşanan kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü İbrahim Halil K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ve polis kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak yol akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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