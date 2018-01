Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı!

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Cengiz C.’nin kullandığı 42 BTY 60 plakalı otomobil, maddi hasarlı kazaya karışan 34 JA 5256 plakalı aracı yükleyerek yol kenarında park eden 63 N 0249 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada sürücü Cengiz C., hamile eşi Emine C. ve 2 yaşındaki çocukları Şervan C. yaralandı. Yaralılardan 4’ü olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Şiyar C. ise Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bekir Basmacı