Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfada trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

14 Kasım 2016 11:27

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Suruç karayolunun 29'uncu kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa merkezden Suruç Çadır kente güvenlik görevlilerini taşıyan Faik A.’nın kullandığı 63 VB 692 plakalı minibüs, Ağılcık kırsal mahallesinden gelerek karayoluna girmeye çalışan İbrahim Kaya’nın kullandığı 63 YU 319 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışma sonucu her iki araç da yoldan çıkarken otomobil takla atarak yan yattı. Kazada otomobilde ve minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenaze hastane morguna kaldırılırken minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: şanlıurfada trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!