Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Suruç karayolunun 29'uncu kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa merkezden Suruç Çadır kente güvenlik görevlilerini taşıyan Faik A.’nın kullandığı 63 VB 692 plakalı minibüs, Ağılcık kırsal mahallesinden gelerek karayoluna girmeye çalışan İbrahim Kaya’nın kullandığı 63 YU 319 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışma sonucu her iki araç da yoldan çıkarken otomobil takla atarak yan yattı. Kazada otomobilde ve minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze hastane morguna kaldırılırken minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.