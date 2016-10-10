Edinilen bilgiye göre kaza, Abide Köprülü Kavşağı tünelinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen ve aynı yöne gitmekte olan 63 PE 700 plakalı otomobil ile 07 VN 994 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobillerden biri orta refüje çıktı. Kazada 1 sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine giden Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza yapan otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.