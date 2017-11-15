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Şanlıurfa’da trafik kazası: 1'i polis 2 yaralı

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri polis memuru 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Şanlıurfada trafik kazası: 1i polis 2 yaralı

15 Kasım 2017 12:52

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde yaşandı. Abdüsselam D.’nin kullandığı 34 YME 63 plakalı otomobil ile polis memuru Ö.U.’nun kullandığı sivil polis aracı çarpıştı. Kazada biri polis memuru 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavi edildi. Hastaneye götürülmeyen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı duyan polisler olay yerine gelerek arkadaşlarının durumu hakkında bilgi aldı.

Kaza nedeniyle kısmi olarak kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ahmet Kaya - Bekir Basmacı

Etiketler: şanlıurfa, trafik kazası

 

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