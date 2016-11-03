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Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 ölü, 12 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 12 kişi ise yaralandı.


03 Kasım 2016 11:38

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi otoban yol ayrımında meydana geldi. Halil Ateş’in kullandığı 63 VE 220 plakalı hafif ticari araç ile Ali Ç.’nin kullandığı 63 VF 119 plakalı minibüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Halil Ateş ve babası Bozan Ateş hayatını kaybetti. Cenazeler hastane morguna kaldırılırken diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı

Etiketler: şanlıurfa, trafik kazası


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