Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Viranşehir'den Şanlıurfa'ya gitmekte olan Zeynel Abidin Çetindağ'ın kullandığı 63 KL 022 plakalı otomobil, Çamlıdere yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada Zeynel Abidin Çetindağ, Rahime Çetindağ, Salih Ç. ve Nebahat Ç. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Zeynel Abidin Çetindağ ve Rahime Çetindağ Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken Salih Ç. ve Nebahat Ç. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Zeynel Abidin Çetindağ ile Rahime Çetindağ yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayı gören Adil Kaya, aynı noktada daha önce de ölümlü kazaların yaşandığını ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı - Şinasi İnan



