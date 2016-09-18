Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otobanının 15. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 23 FK 585 plakalı hafif ticari araç, 11 DK 818 plakalı domates yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan