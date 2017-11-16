Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı| Şanlıurfa haberleri

Edinilen bilgiye göre kaza,Karaköprü İlçesi Şanlıurfa-Diyarbakır yolu üzerinde meydana geldi. Zihni K. yönetimindeki 63 RB 209 plakalı otomobil sürücüsü ismi bilinmeyen 06 DN 4809 plakalı otomobil ile çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile 63 RB 209 plakalı otomobil sürücüsü Zihni K. ve eşi Rabia K. yaralandı.Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Kaza ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Kaya