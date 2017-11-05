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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfada trafik kazası: 2si ağır 5 yaralı

05 Kasım 2017 19:05

Kaza, akşam saatlerinde Siverek - Hilvan karayolu 25. kilometresi Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet Ali Dere’nin kullandığı 23 HR 927 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki tarlaya uçan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Kazada, otomobil sürücüsü Ali Dere ile birlikte Hazal, Zehra, Remziye Dere ve Muzaffer Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Hastanelerde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan Ali Dere ile Muzaffer Yıldırım, Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Cuma Sarı
 

Etiketler: kaza, şanlıurfa

 

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