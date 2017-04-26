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Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfada trafik kazası: 3 yaralı!

26 Nisan 2017 22:29

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine giden Murat Ç.'nin kullandığı 21 TT 0358 plakalı hafif ticari araç, Recep E.'nin kullandığı 21 AK 484 plakalı ticari taksi ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, arka arkaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Recep E., Murat Ç. ve Halil B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şinasi İnan

Etiketler: şanlıurfa, trafik kazası


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