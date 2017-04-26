Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı!

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine giden Murat Ç.'nin kullandığı 21 TT 0358 plakalı hafif ticari araç, Recep E.'nin kullandığı 21 AK 484 plakalı ticari taksi ve sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, arka arkaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Recep E., Murat Ç. ve Halil B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan