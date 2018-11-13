Şanlıurfa'da trafik kazası: 3'ü ağır 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, trafik kazası Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Kepez mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa istikametinden Ceylanpınar'a giden 63 ML 073 plakalı otomobil ile Akçakale'den Kızıltepe istikametine giden tır kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada iki araçtan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada iki araçta kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.