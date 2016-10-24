Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi Akçakale Caddesi'nde meydana geldi. Akçakale istikametinden Şanlıurfa merkez istikametine gitmekte olan Mahmut Ö. yönetimindeki 06 AP 8535 plakalı otomobil, önünde seyreden Ali B. yönetimindeki 63 YA 073 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali B.’nin kullandığı otomobil orta refüje çarptı. Kaza yapan araçlara sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen bir otomobil daha çarparak kaçtı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar Ahmet, Mehmet, Adem ve Dursun A., olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı - Şinasi İnan

ŞANLIURFA