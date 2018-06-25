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Şanlıurfa’da trafik kazası: 4 yaralı!

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfada trafik kazası: 4 yaralı!

25 Haziran 2018 21:52

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Maşuk Toki yolunda yaşandı. Mustafa Y.’nin kullandığı 21 FY 876 plakalı otomobil, 63 DP 887 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı çocuklara ambulansta ilk müdahalede bulunurken, araçta sıkışan sürücü ise vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Şinasi İnan
 

 

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