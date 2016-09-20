Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 63 VA 017 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarptı. Kazada R.A., H.A., M.A. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 3’ü olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, diğer 3 yaralı ise Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bekir Basmacı