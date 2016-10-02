Diğer
Kategoriler

Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa’da kamyonetin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şanlıurfada trafik kazası: 7 yaralı

02 Ekim 2016 19:15

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Mardin istikametine gitmekte olan Mehmet Emin B.’nin kullandığı 17 PD 783 plakalı kamyonet, Kısas kırsal mahallesi yolundan çıkarak, Şanlıurfa’ya gitmek isteyen Cuma Ç.’nin kullandığı 06 GEJ 63 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada kamyonetteki 2 kişiyle birlikte otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şinasi İnan
ŞANLIURFA 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!