Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Mardin istikametine gitmekte olan Mehmet Emin B.’nin kullandığı 17 PD 783 plakalı kamyonet, Kısas kırsal mahallesi yolundan çıkarak, Şanlıurfa’ya gitmek isteyen Cuma Ç.’nin kullandığı 06 GEJ 63 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada kamyonetteki 2 kişiyle birlikte otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan

ŞANLIURFA