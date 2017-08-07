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Şanlıurfa’da trafik kazası: 9 yaralı

Şanlıurfa’da pikabın minibüse yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfada trafik kazası: 9 yaralı

07 Ağustos 2017 17:54

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nde yaşandı. Akçakale -Mardin yolu köprülü kavşağının altında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 DU 740 plakalı pikap, Emrah G.’nin kullandığı 63 S 1502 plakalı minibüse yandan çaptı. Kaza nedeniyle minibüs yan yatarken pikap ise refüje çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 7 kişi ile pikaptaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bekir Basmacı - Şinasi İnan 

Etiketler: kaza, şanlıurfa


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