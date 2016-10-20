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Şanlıurfa’da trafik kazası:3 yaralı

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfada trafik kazası:3 yaralı

20 Ekim 2016 20:42

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir çağrı merkezinde çalışan Müslüm K. ve Metin Y., iş çıkışı otomobilleriyle yan yana hızlı bir şekilde giderken çarpıştı. Kazada her iki sürücüyle birlikte Metin Y.’nin kullandığı otomobildeki Nuriye E. yaralandı. Yaralılardan durumu iyi olan Müslüm K. ile Nuriye E. olay yerine giden ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan Metin Y. ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Şinasi İnan

Etiketler: 3 yaralı, şanlıurfa, trafik kazası


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