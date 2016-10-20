Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir çağrı merkezinde çalışan Müslüm K. ve Metin Y., iş çıkışı otomobilleriyle yan yana hızlı bir şekilde giderken çarpıştı. Kazada her iki sürücüyle birlikte Metin Y.’nin kullandığı otomobildeki Nuriye E. yaralandı. Yaralılardan durumu iyi olan Müslüm K. ile Nuriye E. olay yerine giden ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan Metin Y. ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan