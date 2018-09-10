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Şanlıurfa'da trafik kazası:4 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası:4 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası:4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Vehbi Y.'nin kullandığı 16 FN 181 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada sürücü Vehbi Y. ile birlikte Muhammed A., Dilek Y. ve Gamzenur Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Vehbi Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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