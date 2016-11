Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Denizlispor mağlubiyeti sonrası istifa ettiğini açıkladı.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Denizlispor’a 1-0 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın açıklamasında istifa ettiğini duyurdu. Basın mensuplarını karşısına geçen Karaman, bunun bir veda maçı olduğunu belirterek, ”Şehrimiz adına, takımımız adına talihsiz bir gün yaşadık. Öncelikle çok üzgün olduğumu belirteyim çünkü sonuçta her maçta kazanırsınız, kaybedersiniz ama bu müsabaka kazanma adına arzu ettiğimiz bir müsabakaydı. Bazen biz yetemiyoruz, oyuncularımız yetemiyor ve bu tarz sonuçlar alınıyor. Bu sonuç çok sevdiğim bu şehre benim açımdan veda maçı oldu. Keşke daha farklı hedeflerin peşinde giden bir Şanlıurfaspor takımı olsaydık ama bazen şartlara uyum sağlıyorsunuz. Bu camia içerisinde elbette kader birliği ettiğimiz insanlar var. Ben burada başkanımıza, yönetimimize çok teşekkür ediyorum. İyi niyetle çok gayret gösterdiler. Şundan emin olmalısınız ki futbolcular da bu şehri zor durumda bırakmamak adına gayret gösteriyorlar. Geçmiş dönemde bazı sıkıntılar olmuş. Bu sıkıntıların ötesinde, sezon başında kamp yaptığımız dönem içerisinde başkanımızın ifadeleri oldu. Tabii ki arzu ederlerse kendileri de o açıklamaları yapabilirler. Zor günler yaşayacağımızı biliyorduk ama en azından devreye kadar gidebilecek bir oluşum sağlarız diye düşünmüştük ama bazen olmuyor. Basit hatalar bize pahalıya mal oluyor. Bu pahalıya mal oluşun sonunda da birilerinin ortamı rahatlatma adına gayret sarf etmesi lazım. Tabii ki burada en makulü, en doğrusu da, olması gereken de bizim vedamızdır. Ama şunu da bilin, yöneten insanlar iyi niyetle gayret gösterip bu şehri zor durumlara düşürmeme adına katkı sağlıyorlar. Geçmiş dönemlerde yapılan bazı tahribatların hatasını düzeltmeye çalışıyorlar. Bu futbolcular sezon başından beri bir çok olumsuzluğa rağmen, samimi olarak söylüyorum, ne antrenmandan ne de müsabakadan kendilerini geri çekiyorlar ama bu bir güç meselesidir. Oyuncu meselesidir. İşte kritik yerlerdeki oyuncu eksikliğimiz, zafiyetimiz bize maalesef pahalıya mal oluyor. Umuyorum ki devre arasında o kritik yerlere yapılacak transferlerle beraber, bu kaliteli oyuncu grubuyla beraber Şanlıurfaspor çok daha iyi yerlere gelecektir. İnşallah başarılı sonuçlar elde edecektir. Ben bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Başka Şanlıurfaspor yok, bir tane var. Ona sahip çıkın. Zorluğu sadece futbolculara, teknik kadroya, başkana bağlarsanız, intikam alma adına bu insanları hedef seçerek belli bir noktaya ulaşmaya çalışırsanız bu sizler adına da, gönül verenler adına da hoş olmaz. İnşallah ayağı yere daha sağlam basan, gerçekçi hedeflerle beraber, daha kaliteli oluşumlarla beraber daha büyük yerleri hak eden bir Şanlıurfaspor var. Hakkınızı helal edin” diyerek istifa ettiğini duyurdu.

Denizlispor cephesi

Denizlispor Teknik Direktörü Namık Kemal Sarıyer ise, ”Maç gayet iyi bir ortamda başladı. Her iki takım da elinden geleni yaptı. Biz milli maç arasını çok iyi değerlendirdik. Eksikliklerimizi tamamladık ve bunun semeresini gördük. Her iki takım da hemen hemen eşit puanlardaydı. Kolay değil, zor maç olacağını biliyorduk. Bir ara gerginleşse de yine iyi bir maç oldu. Her iki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı. Futbolun içinde bunlar var. Bir taraf üzülürken bir taraf seviniyor. Ben ne sevinebiliyorum, ne de üzülebiliyorum. Seyircinin diğer tarafa o şekilde tezahürat yapması benim ağrıma gidiyor. Yarın biz de aynı şekilde olabiliriz. Her iki takım da iyi mücadele ettiği için kutluyorum” dedi.

Şinasi İnan