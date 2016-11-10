Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor. Sabah saatlerinde Şanlıurfa merkezde düzenlenen operasyona Özel Harekat polisleri de katıldı. Daha önceden belirlenen 6 ayrı adrese düzenlene eş zamanlı operasyonda narkotik köpekleri tarafından detaylı arama yapıldı. Aramada satışa hazır çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda Ali Ş., İsmail Ç., Yusuf M., Remzi M., Mahmut D. ve Ferhat Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahısların Şanlıurfa’da uyuşturucunun yayılmasında önemli rol oynadıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.