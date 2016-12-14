Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Mehmet Ali T.’nin üzerinden 3 paket halinde 4 buçuk gram eroin, 2 paket halinde 12 buçuk gram metamfetamin, bin 100 lira para ve 1 adet hassas terazi, Abdülaziz A. isimli şahsın üzerinden ise 2 paket halinde bir buçuk gram eroin ve bir paket metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.