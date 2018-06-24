Diğer
Kategoriler

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.

Şanlıurfa’da üzerine demir düşen 3 işçi yaralandı

Şanlıurfa’daki bir inşaat alanında üzerine demir düşen 3 işçi yaralandı.

Şanlıurfada üzerine demir düşen 3 işçi yaralandı

24 Haziran 2018 16:12

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait inşaat alanında çalışan H.Y., F.M. ile ismi öğrenilmeyen bir başka işçinin üzerine iddiaya göre vinç yardımı ile üst katlara kaldırılan yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki demir düştü.

Üzerine demir düşen işçiler, diğer işçilerin yardımıyla demirin altından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçilerden birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bekir Basmacı - Sinan Özdemir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç