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Şanlıurfa'da yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan bir terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yasıdışı yollardan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin yakalandığını açıkladı.

Şanlıurfada yasa dışı yollardan Türkiyeye girmeye çalışan bir terörist yakalandı

29 Ocak 2018 16:58

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde Şanlıurfa/Suruç’da, yasa dışı yollardan Türkiye’ye girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist silahsız olarak yakalandı.

Tunceli Nizamiye’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, tespit edilen üç sığınak içerisinde 750 m kablo, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış üç adet tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Hizan’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, tespit edilen bir sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış iki kg amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.  

 

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