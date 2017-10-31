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Şanlıurfa’da yıkımı gerçekleştirilen bina çöktü

Şanlıurfa’da yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü. Çökme esnasında içeride işçilerin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Şanlıurfada yıkımı gerçekleştirilen bina çöktü

31 Ekim 2017 14:15

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. İş makinesiyle yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, içeride işçilerin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yıkılan bina, yan tarafta bulunan başka bir binanın 3’üncü katına zarar verdi.
Binanın yıkılmasına şahit olan vatandaşlar, büyük bir gürültüyle yıkıldığını ve yan taraftaki binaya da zarar verdiğini dile getirdi. Çökmenin nedeniyle ilgili herhangi ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ahmet Kaya - Bekir Basmacı

 

 

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