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Şanlıurfa’da yolcu otobüsünde feci yangın: 22 yaralı

Şanlıurfa-Mardin karayolunun Çobanderesi mevkisinde bu gün öyle saatlerinde bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 22 kişi yaralandı.

Şanlıurfada yolcu otobüsünde feci yangın: 22 yaralı

13 Temmuz 2017 12:34
Şanlıurfa’da yolcu otobüsünde feci yangın - Tıkla İzle

Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla hastanelere sevk edilirken otobüsün yanma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan Mardin istikametine giden 47 KJ 267 plakalı şehirlerarası bir yolcu otobüsü, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 40’ıncı kilometresi Çobanderesi mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak alev aldı. Canlarını kurtarmaya çalışan yolcular, camları kırdıktan sonra, otobüsten atladı. Olayda, otobüsten atlayan ve alevlere maruz kalan 22 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla il merkezindeki hastanelere sevk edilirken otobüs ise tamamen küle döndü.

Olay nedeniyle yol üzün süre trafiğe kapanırken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: yangın, yaralı, yolcu otobüsü


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