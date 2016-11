Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa karayolunun 7’nci kilometresi Çoğan kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Yaralılar Güler E., Pınar B., Ramazan C., Mehmet C., Furkan C., İslim C., Sevgi C., Ramazan C., Sinan T., Asiye A., Neslihan A., Naile A., Hasan Y. ve Hüseyin Y. olay yerine gelen ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.