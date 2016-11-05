Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Şanlıurfada zincirleme trafik kazası: 14 yaralı

05 Kasım 2016 23:58

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik-Şanlıurfa karayolunun 7’nci kilometresi Çoğan kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Yaralılar Güler E., Pınar B., Ramazan C., Mehmet C., Furkan C., İslim C., Sevgi C., Ramazan C., Sinan T., Asiye A., Neslihan A., Naile A., Hasan Y. ve Hüseyin Y. olay yerine gelen ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: kaza, şanlıurfa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!