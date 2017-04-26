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Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde tır, kamyon, servis aracı ile otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfada zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

26 Nisan 2017 18:50

Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran 63 YS 567 plakalı otomobile, Diyarbakır istikametinden gelen frenin boşalan hafriyat yüklü 27 Z 9449 plakalı tır çarptı. Kazaya önde bulunan kamyon ile servis aracı da karıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan Celal K., Ahmet A., Emine A. ile Furkan K. yaralandı. Yaralılar, vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri soruşturma başlattı. Kazanın meydana geldiğini fark eden çevre esnafları olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıkların belirterek bölgede kazaların sürekli olduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen esnaflar, sürücülerin aşırı hız yaptığını iddia etti. 

Bekir Basmacı - Ahmet Kaya

Etiketler: kaza, şanlıurfa, zincirleme trafik kazası


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