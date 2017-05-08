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Şanlıurfa’daki canlı bombanın kimliği belirlendi!

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlemek üzereyken etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi.

Şanlıurfadaki canlı bombanın kimliği belirlendi!

08 Mayıs 2017 16:37

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 21 Nisan günü Akçakale yolu üzerinde bomba yüklü araçla birlikte etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi.

DNA testi sonucunda patlayan bomba yüklü aracın içerisindeki teröristin Siirt’in Kurtalan ilçesi nüfusuna kayıtlı Yekta Varlı kod adlı 21 yaşındaki Ekin Deniz Fırat olduğu belirlendi.

Suruç ilçesinde 21 Nisan günü bomba yüklü bir araçla ilçeye girmeye çalışan bir terörist, polis tarafından etkisiz hale getirilirken bomba yüklü araç ise patlamıştı.

2008 yılında terör örgütüne katıldığı öğrenilen kadın teröristin 23 nisan ve 1 mayıs etkinliklerini hedef almak üzere ilçeye girmeye hazırlandığı açıklanmıştı.

Etiketler: Ekin Deniz Fırat, şanlıurfa


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