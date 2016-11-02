Edinilen bilgiye göre, Adana karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 63 V 2110 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Sürücünün dur ihtarına uymaması üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca süren kovalamaca sonucu otomobil E-90 karayolunda yakalandı. Sürücü Murat E. ve araçta yolcu olarak bulunan Özgür K., K.Y. ve 4 çocuğu gözaltına alındı. Olay yerinde sorguları yapılan şüphelilerin Şanlıurfa’da kardeşi Veysel Yaşar’ı öldüren S.Y.'nin eşi, çocukları ve yakınları olduğu tespit edildi. Bunun üzerine savcılık talimatı ile şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Araçta yapılan aramada ise koltuk ve kapılarda kan izlerine rastlandı. Bagajda ise siyah bir poşette yüklü miktarda para ele geçirildi.

Cinayet zanlısı S.Y.'nin eşi K.Y. olay yerinde polislere, “Bu arabayı eşim kullanıyordu. Eşim zaten 2-3 gündür eve uğramıyordu. Beni dün sabah aradı ve defolup gitmemi istedi. Arabamı da bıraktım sana dedi. Ben arabayı evin önünde gördüm. Arabanın anahtarı da üzerindeydi. Eşim eve geldi, seni de, çocukları da istemiyorum. Hiçbir şeyi istemiyorum deyip evden kovdu" diyerek, daha sonra da yakınları olan Murat E. ve Özgür K.'yi arayıp onlardan yardım istediğini söylediği öne sürüldü.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra savcılık talimatı ile Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yasin Can

AKSARAY