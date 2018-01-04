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Şanlıurfa’daki kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaklaşık 1 ay önce yaşanan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada ağır yaralanan bir kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfadaki kavgada ölü sayısı 3e yükseldi

04 Ocak 2018 18:03

13 Aralık’ta yaşanan olayda, daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılmış, durumu ağır olan Mehmet Ç. (69) ile Mustafa Ç. (29), kaldırıldıkları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayda ağır yaralanan ve Yoğun bakımda tedavi altına alınan Bülent Korelli de dün yaşamını yitirdi. 

 

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