Şanlıurfa’daki kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi

13 Aralık’ta yaşanan olayda, daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılmış, durumu ağır olan Mehmet Ç. (69) ile Mustafa Ç. (29), kaldırıldıkları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayda ağır yaralanan ve Yoğun bakımda tedavi altına alınan Bülent Korelli de dün yaşamını yitirdi.