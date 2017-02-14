Olay, Cumartesi gecesi saat 21.00 sıralarında yaşanmıştı. Şanlıurfa’da izinli olarak çıktığı cezaevine geri dönmediği ileri sürülen Osman B., eşi ve 4 çocuğuyla birlikte ticari taksiyle bağ evine giderken polisin uygulamasına takıldı. Polis ekiplerini görünce silahını çıkaran Osman B., taksi şoföründen devam etmesini istedi. Şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan taksi şoförü İbrahim Y., otomobilden inerek polislere sığındı.

KAÇAMAYACAĞINI ANLAYINCA AİLESİNİ REHİN ALDI

Bir süre eşi ve çocuklarını o bölgede rehin tutan şahıs, polisten kurtulmak için taksiyle kaçmaya başladı. Birkaç kilometre taksi ile kaçmaya çalışan şahıs, polisler tarafından yol üzerinde kurulan kapanın üzerinden geçince aracın lastikleri patladı. Patlak lastiklerle yaklaşık 500 metre giden şahıs, kaçamayacağını anlayınca silahı eşine doğrultup polisten kendisine yeni bir araç getirmelerini ve gitmek için bırakmalarını istedi. Taksinin etrafını saran polisler şahsın isteğini yerine getirmeyerek kaçmasına izin vermedi.

19 SAAT SONRA İKİ ÇOCUĞUNU SERBEST BIRAKTI

Polislerden uzaklaşmalarını isteyen şahıs, aksi takdirde eşini, çocuklarını ve kendisini öldüreceğini söyledi. Polisin tüm çabasına rağmen ikna olmayınca bölgeye psikolog gönderildi. Özel Harekat polislerinin de sevk edildiği olayda çevrede geniş güvenlik tedbirleri alan polis, şahsı ikna etmek için her yolu denedi. Osman B.’nin ailesini olay yerine getirten polisler bundan da başarılı olamayınca taksideki çocukların zarar görmemesi için operasyon yapmayıp beklemeye başladı. 19 saat sonunda polisin ikna abaları il meyvelerini verdi ve zanlı, iki küçük çocuğunu bırakmayı kabul etti. Taksiden çıkarılan çocuklar sağlık kontrolünün ardından polisler eşliğinde hastaneye götürüldü.

POLİSİN İLGİNÇ TAKTİĞİ ZANLININ TAMAMEN BİTKİN DÜŞMESİNİ SAĞLADI

İki çocuğun kurtarılmasının ardından ikna çabalarına devam eden polisler, zanlıyı diğer iki çocuğunu da 28 saat sonra bırakmaya ikna etti. Rehine krizinde 28’inci saat de geride kalırken çocukların kurtarılmasıyla birlikte rahat bir nefes alan polisler, zanlıyı yakalamak için ilk önce verdikleri meyve suyuna ilaç koyup uyumalarını bekledi. Zanlının belli aralıklarla dinlenmesine izin vermeyen polisler, biraz daha uyanık tutarak tamamen bitkin düşmesi için ilginç bir metoda başvurdu. Zanlının kısa aralıklarla dinlenmeye başladığı sırada araçlarının sirenlerini çalan polisler onu biraz daha uyanık tutmaya çalıştı. Zanlının artık sirenlere de tepki vermediği ve uyumaya başladığını anlayan polisler operasyon için düğmeye bastı.

TAKSİNİN ARKA CAMI KIRILARAK ZANLI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Taksinin etrafındaki çemberi her geçen dakika daha da daraltan polisler, operasyona başladı. Taksinin arka camını kıran polisler, zanlının kendine gelmesine fırsat tanımadan içeri girip elindeki tüfeği aldı. Daha sonra etkisiz hale getirilen zanlı rehin tuttuğu eşi Gülşah ile birlikte ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şinasi İnan