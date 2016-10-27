Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçlar Suriye sınırına sevk edildi. Sabah saatlerinde konvoy halinde Tugay Komutanlığından çıkan askeri araçların arasında TIR’lara yüklü Zırhlı Personel Taşıyıcıları (ZPT), mühimmat taşıyan araçlar, personel taşıyıcıları, küçük zırhlı araçlar, askeri personelin içinde bulunduğu otobüsler ile minibüslerin olduğu gözlendi. Konvoydaki bazı zırhlı araçlar Suriye’nin Akçakale ve Ceylanpınar sınırına gönderilirken bazılarının ise Fırat Kalkanına destek olmak üzere Gaziantep’e gönderildiği öğrenildi.

Şinasi İnan